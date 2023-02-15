Все решится на матче АПЛ: промоутер Фьюри анонсировал хорошие новости о бое с Усиком

Похоже, все фанаты бокса могут облегченно вздохнуть – эпопея с объявлением "Боя века" близится к завершению. Судьба поединка за абсолют решиться во время футбольного матча.

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в последнем интервью успокоил фанатов бокса. Представители боксеров близки к подписанию соглашения на мегафайт.

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"Коварный" план Уоррена

Уоррен сообщил, что встретится со своим украинским коллегой Александром Красюком на матче чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Сити. В теплой и дружеской обстановке британский промоутер надеется уговорить Красюка на предложенные условия.

Мы очень, очень близки к тому, чтобы это сделать. Очень близки. Они прибудут завтра, и я надеюсь, что у нас будут новости для всех. Завтра мы с Красюком собираемся на матч Арсенал – Манчестер Сити. Надеюсь, если смогу напоить его вином, мы сможем заключить сделку. Есть еще несколько препятствий, которые должны преодолеть обе стороны. Они не неустранимы, совсем нет. Место проведения поединка – это главное,

– заверил со-промоутер "Цыганского короля".

Как уже сообщалось, Уоррен забронировал стадион "Уэмбли" на 29 апреля. Таким образом, промоутер рассчитывает провести бой в Лондоне и побить рекорды кассовых сборов.

Мы уже подстраховались и с датой 29 апреля, и с "Уэмбли". Я хотел бы увидеть этот поединок здесь, чтобы побить рекорды. Но с точки зрения боксеров и их банковских счетов, они хотели бы максимум от того, что могут заработать за исторический бой. Ситуация такова, что ее нужно решить на этой неделе, поскольку иначе этого боя просто не будет. Будет плохо для бокса и для всех в спорте, если мы этого не сделаем,

– рассказал Уоррен.

Таким образом, все должно решиться на этой неделе. Дальше медлить с объявлением поединка нет возможностей, поскольку боксерские ассоциации могут объявить обязательные защиты своих поясов. В таком случае бой за абсолют вообще может не состояться.