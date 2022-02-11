Прометей выиграл второй матч подряд в баскетбольной Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб Прометей одержал вторую победу на групповом этапе топ-16 Лиги чемпионов. В этот раз команда на выезде обыграла бельгийский Остенде.

Для Прометея это был второй матч в турнире через три дня, сообщает 24 канал. Перед тем 8 февраля команда провела перенесенный матч против Уникахи, где одержала победу на последних секундах встречи.

Как это было Прометей одержал эпическую победу в Лиге чемпионов за 8 секунд до конца матча: видео победы

Матч в Бельгии тоже оказался довольно напряженным. Команды пытались не отпускать далеко в отрыв соперника. У бельгийской команды хорошо шли дальние броски, чем не могли похвастаться баскетболисты Прометея. Зато удавалось набирать очки благодаря броскам из-под кольца.

Уже в третьей четверти Прометей пробовал оформить комфортабельный отрыв. И даже выигрывал +9 у соперника. И все же на последний перерыв команды ушли за +4 для Остенде.

Оформить отрыв в 9 баскетболистам Прометея удалось и в четвертой четверти за две минуты до финальной сирены. Но концовка показалась напряженной, потому что за следующую минуту игры игрокам Остенде удалось сократить этот отрыв только до двух очков.

И все же Прометею удалось в концовке провести атаку, набрав очки. Их соперники свою попытку упустили. В итоге финальная сирена зафиксировала победу украинской команды.

Остенде (Бельгия) – Прометей (Украина) 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

Лучшим игроком Прометея в этом матче стал Миро Билан. Он заработал 38 очков и сделал 10 подборов. Его партнер Д'Анджело Харрисон набрал 22 очка и сделал 7 подборов. В активе Ди Джей Кеннеди 19 очков и 6 подборов. Остальные игроки команды набрали 12 очков.

Следующим матчем Прометея в Лиге чемпионов будет еще одна перенесенная игра – 3 марта команда примет румынский Клуж-Напоку.