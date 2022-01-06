Баскетбольный клуб Прометей получил соперника в плей-ин Лиги чемпионов. Команда сыграет против израильского Хапоэля.

Прометей в свой дебютный сезон в Лиге чемпионов сумел выйти из группы в раунд плей-ин. Борьбу за попадание в следующий групповой этап (1/8 финала) команде придется вести против Хапоэля из Иерусалима.

Стоящее В Украине впервые за два года состоится баскетбольный Матч звезд

Первый матч команды сыграют в Израиле (вероятно 11 января), второй – 18 января в Запорожье.

Будут играть команды до двух побед, поэтому при необходимости третий поединок пройдет на площадке Хапоэля.

Победитель этой пары выйдет в группу K, где точно сыграют испанская Уникаха и румынская Клуж-Напока. Еще одним участником квартета станет победитель пары между бельгийским Остенде и Игокеа из Боснии и Герцеговины.