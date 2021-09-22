Прометей в напряженном матче победил Будивельник и впервые выиграл Суперкубок Украины

Баскетбольный сезон-2021/2022 в Украине официально открыт. Будивельник и Прометей 22 сентября определили обладателя Суперкубка Украины.

Прометей – Будивельник 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

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В прошлом сезоне Прометей стал чемпионом Украины, когда Будивельник выиграл Кубок Украины. Команды сошлись в битве за Суперкубок, которую выиграл Прометей.

Номинальные хозяева паркета лучше начали матч и сделали рывок +10 в первой четверти. Но перед самым перерывом киевляне сократили отставание до 6 очков.

В течение второй 10-минутки подопечные Ронена Гинзбурга вновь доминировали и увеличили преимущество до 12 очков. Главным фактором преимущества Прометея стала лучшая меткость.

Но во второй раз перед перерывом Будивельнику удалось отыграться и на большой перерыв команды ушли при +4 в пользу Прометея.

Ключевым отрезком встречи стала третья четверть, в которой Прометей сделал рывок +16. В течение последней четверти Будивельник отдал все силы, чтобы перевести игру в овертайм.

За 2 минуты до конца встречи разрыв составлял всего 5 очков, однако команда Гинзбурга не отпустила победный результат.

Это первый Суперкубок, который получил Прометей в своей истории.