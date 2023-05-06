На стадионе "Черноморец" вспыхнул пожар: произошел инцидент за день до матча УПЛ

В воскресенье, 7 мая, Черноморец примет на своем поле одного из лидеров сезона УПЛ Днепр-1. В преддверии 25-го тура украинского первенства произошел неприятный инцидент на стадионе домашней арены "моряков".

Утром 6 мая по одесским телеграммам-каналам распространилась новость о пожаре на паркинге стадиона "Черноморец". Об этом сообщили люди, ставшие свидетелями появления огня.

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Неожиданный инцидент перед матчем

Сообщается, что при пожаре сгорели несколько электрокаров.

Инцидент произошел за день до домашнего матча Черноморца.

Обратите внимание! Поединок Черноморца против Днепра-1 начнется 7 мая в 13:00.

Отметим, что Черноморец только с 3 тура УПЛ получил разрешение проводить домашние матчи в родной Одессе. "Моряки" после 24-х туров идут лишь на 11-м месте, имея в своем активе 26 баллов. До топ-10 отставание всего в один пункт.

Превосходство над 12-м Вересом составляет 2 очка.

В предыдущем туре "моряки" разгромили дома Колос – 3:0.

Пожар на стадионе "Черноморец" 2-летней давности

Это уже не первый раз пожар загорается на территории арены "моряков". Раньше был такой инцидент еще 11 ноября 2021 года, когда на стадионе "Черноморец" свой товарищеский поединок должна была провести сборная Украины по футболу. Соперником "сине-желтых" стала Болгария.

Причиной пожара считали возгорание офисного кулера. Люди в результате инцидента не пострадали. ГСЧС удалось ликвидировать возгорание, а футбольный матч состоялся в запланированное время.

Напомним, что матч, начавшийся в 19:30, закончился мировым 1:1. В составе украинской сборной единственный гол в свой актив записал лидер и ветеран национальной команды Тарас Степаненко.