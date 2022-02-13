Проблема авиасообщения с Украиной: Киев-Баскет не отправился на последний матч Кубка Европы

Киев-Баскет не отправится на матч Кубка Европы ФИБА в Италию, где должен был бы сыграть против Реджаны. Команде засчитают техническое поражение.

Техническое поражение

Техническая комиссия ФИБА на внеочередном заседании приняла решение не проводить последнюю игру Киев-Баскета в Кубке Европы. Причиной отмены поединка стала невозможность вылета команды в Италию из-за неопределенного статуса воздушного пространства Украины. А также недостаточное количество игроков в составе "желто-черных".

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Киевлянам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20.

Легионеры покинули команду

Кроме того, сразу пятеро легионеров временно покинули команду. После матча против Днепра домой отправились Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг. В клубе заявили, что игроки действовали "в соответствии с требованиями американского правительства относительно срочной эвакуации из Украины".

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Сейчас единственным легионером в стане "желто-черных" остался Майк Кэффи. Всего сейчас в заявке осталось семеро игроков.