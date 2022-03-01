Призываем противодействовать войне – игроки сборной Украины обратились к мировому сообществу
Источник:інстаграм Олександр Зінченка
Футболисты сборной Украины ярко показывают свою гражданскую позицию. Игроки национальной команды обратились к мировому сообществу.
Футболисты сборной: Российские войска ведут открытую войну против Украины
Игроки обратились к футбольному мировому сообществу с призывом обратить свое внимание на полномасштабное вторжение России в Украину.
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Обращение записали: Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.
Обращение игроков национальной команды
Мы обращаемся к футбольному сообществу, ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру. Ко всем, кто понимается, и всем, кто увлекается футболом.
Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру, показать каждому жителю планеты Земля, что под прикрытием спецоперации, российские войска ведут открытую войну против Украины, наносят открытые удары по жилым районам, обстреливают мирное население.
Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие. Мы просим все мировое сообщество противодействовать российской пропаганде. Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.
Мы благодарны каждому, кто уже сделал это, и каждому, кто нас поддержит. Нет войне! Слава Украине! Героям Слава!
Видеообращение футболистов
- Спорт не может быть вне политики, а страна-агрессор не имеет права выступать на международной арене! Большинство спортивных организаций поддержали Украину и отстранили Россию. ФИФА и УЕФА сначала наворовали санкции на команду Российской Федерации.
- Таким образом, россиян лишили названия, гимна и флага. Но этого мало, и ФИФА и УЕФА с этим согласны. Поэтому 28 февраля были приняты более решительные меры. Российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от участия в турнирах.