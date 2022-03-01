Призываем противодействовать войне – игроки сборной Украины обратились к мировому сообществу

Футболисты сборной Украины ярко показывают свою гражданскую позицию. Игроки национальной команды обратились к мировому сообществу.

Футболисты сборной: Российские войска ведут открытую войну против Украины

Игроки обратились к футбольному мировому сообществу с призывом обратить свое внимание на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Обращение записали: Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.

Обращение игроков национальной команды

Мы обращаемся к футбольному сообществу, ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру. Ко всем, кто понимается, и всем, кто увлекается футболом.

Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру, показать каждому жителю планеты Земля, что под прикрытием спецоперации, российские войска ведут открытую войну против Украины, наносят открытые удары по жилым районам, обстреливают мирное население.

Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие. Мы просим все мировое сообщество противодействовать российской пропаганде. Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.

Мы благодарны каждому, кто уже сделал это, и каждому, кто нас поддержит. Нет войне! Слава Украине! Героям Слава!

Видеообращение футболистов