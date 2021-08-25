Принимаю этот вызов, – нокаутер Мунгия о бое с украинцем Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко может в четвертый раз в карьере сразиться за титул чемпиона мира. Для этого Сергею нужно одолеть непобедимого нокаутера Хайме Мунгия.

По информации СМИ, Деревянченко и Мунгия проведут бой за звание претендента на чемпионский поединок по версии WBC. Сейчас пояс удерживает американец Джермалл Чарло.

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Мунгия принял бой

24-летний мексиканец заявил, что бой с Деревянченко поможет ему набраться опыта.

Всегда мечтал драться за титул WBC. Если нужно боксировать с Деревянченко, то я по делу. Думаю, этот бой поможет мне набраться максимум опыта, ведь Сергей боксировал со всей элитой нашего дивизиона, он очень сильный оппонент,

– сказал Хайме.

Мексиканец убежден, что победа в бою против украинца придаст ему уверенности.

"Победа над таким оппонентом придаст мне уверенности, болельщики поверили бы в меня больше. Этот бой однозначно пойдет мне на пользу. Думаю, я победю", – отметил боксер.

Мунгия заявил, что принимает вызов на бой с Деревянченко, если этот поединок приведет его к зелено-золотому поясу WBC.

Говоря по правде – это для меня огромная честь. Я с удовольствием подерусь с Деревянченко. Когда был ребенком, то всегда мечтал именно о зелено-золотом титуле WBC. Поэтому, если мне нужно сперва победить Деревянченко, чтобы выйти на титульный бой, то я без сомнений принимаю этот вызов,

– резюмировал Хайма.

Деревянченко упустил три титульных шанса

Украинский боксер за три года провел аж три чемпионских поединка. Сначала в октябре 2018 года украинец проиграл Даниэлю Джейкобсу за вакантный пояс IBF.

Через год титул снова стал вакантным и Деревянченко проиграл Геннадию Головкину сомнительным решением судей.

В сентябре 2020 года Сергей дрался с Джермаллом Чарло за титул WBC Украинец уступил единогласным решением судей.

Хайме Мунгия – до сих пор непобедимый боксер. Он провел 37 поединков и все выиграл (30 нокаутом). Мексиканец был чемпионом мира по версии WBO в 1 среднем весе.