"Приехал на спортивный праздник": собачка-сапер Патрон посетил Львов во День защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, во Львов привезли собаку-сапера Патрона. Он был гостем на спортивном празднике, организованном для детей, вынужденно покинувших свои дома.

Спортивные каникулы Патрона во Львове

Праздник для детей и их родителей, а также местных прошел на стадионе Динамо. Около 11 часов действо пришел пес Патрон вместе с кинологами.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также посетил праздник. В своих соцсетях он поделился фотографией с уже легендарным украинским псом.

Сегодня имел честь лично познакомиться с самым известным украинским песиком-сапером – Патроном. С начала полномасштабной войны помог отряду саперов Черниговской области обнаружить уже более 200 взрывных устройств! Только представьте, сколько это спасенных жизней. Песик специально приехал на спортивный праздник, устроенный детям на стадионе Динамо во Львове,

– отметил Козицкий в своих соцсетях.



Козицкий сфотографировался с Патроном / Фото из соцсетей главы Львовской ОВА



Международный день защиты детей во Львове / Фото соцсетей руководителя Львовской ОВА

По словам главы Львовской ОВА, на праздновании дети могли не только вживую увидеть собаку-легенду, но и примерить форму специальных служб, почувствовать, как это быть военным. Попробовать свои силы в боксе, тхэквондо, дзюдо и черлидинге, потанцевать, принять участие в конкурсах и розыгрышах и узнать, почему украинская мифология круче Marvel.



На празднике показали детям выставку техники ГСЧС / Фото из соцсетей руководителя Львовской ОВА



Международный день защиты детей во Львове / Фото соцсетей руководителя Львовской ОВА

Мероприятие организуют при поддержке ФСО Динамо, Госкомтелерадио, Министерства культуры и информационной политики в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Львовской ОВА, в частности, управлением молодежи и спорта.

Тот заряд, который мы все получили от детских улыбок, станет топливом для приближения победы Украины. Дети должны радоваться, расти и развиваться в мирном государстве,

– добавил чиновник.

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