Пострадала призерка ОИ: главу федерации борьбы Индии обвиняют в сексуальных домогательствах

В азиатской стране проходят массовые протесты за наказание Бриджа Бхушана Сингха. На них полиция задержала бронзовый призер Олимпиады-2016.

Спортивный скандал в Индии

Грандиозный скандал охватил индийский спорт. Уже долгое время продолжается расследование по обвинениям президента Федерации борьбы в притязаниях к спортсменкам.

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Пострадавшими числятся десять атлеток, среди которых есть и несовершеннолетние. Обвиняемый Бридж Бхушан Сингх занимает должность не только в спортивной федерации, но и является членом правящей партии в парламенте Индии.

Еще в январе эта ситуация вызвала массовые митинги, на которых потребовали наказать предполагаемого преступника. Тогда местное министерство спорта требовало лишить Сингха административных полномочий, а правительство пообещало довести дело до конца.

Это успокоило протестующих, но через четыре месяца в расследовании не произошло никаких сдвигов. Недовольные снова собрались на митинг и пытались штурмовать здание парламента в Дели.

Арестовали олимпийскую медалистку

Полиция применила против митингующих силу. Правоохранители задержали бронзовый призер Олимпийских игр Сакши Малик, а также двукратную чемпионку мира Винеш Пхогат.

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Позже Малик записала видео, на котором поблагодарила всех за поддержку. Она заверила, что после увольнения снова пойдет на протесты, пока справедливость не будет восстановлена. В противном случае Сакша готова вернуть все свои медали.