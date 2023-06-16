Президент УАФ Андрей Павелко арестован

Во Львове состоялся суд по делу хищения средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко попал за решетку.

Следователь судья Шевченковского районного суда Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко. Теперь главе ассоциации придется 60 суток просидеть в СИЗО без возможности внесения залога.

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Павелко очень удивился решению судьи

Напомним, что именно Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются главными фигурантами по коррупционному делу относительно хищения денег для строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

На видео FootballFub видно, как сильно Павелко удивился такому решению судьи.

Павелко изменили меру пресечения: смотрите видео из суда

Сообщалось, что их подозревают в присвоении 26,5 миллиона гривен, которые они забрали в собственные карманы на стадии закупки оборудования для будущего производства.

Ранее суд установил меру пресечения Павелко и Записоцкому в виде двух месяцев ареста. Но за них внесли залог в размере около 20 миллионов гривен. Потому оба оказались на свободе. Теперь же в одном из любимых городов Павелко его осудили.

Арестованный глава УАФ не стал отвечать на вопрос: "Что будете делать дальше?" На что Павелко просто ответил: "Украина победит! Слава Украине! Все будет хорошо! Мы победим!" На лице президента УАФ была улыбка, явно выдававшая его волнение после решения об аресте.

Реакция Павелко на свой арест: смотрите видео