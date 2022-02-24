Президент Днепра-1 Береза объявил о создании добровольческого батальона
Источник:фейсбук Юрия Березы
Президент Днепра-1 Юрий Береза объявил о создании добровольческого батальона на фоне вторжения российских войск в Украину.
24 февраля утром русские войска при поддержке военных Беларуси развязали боевые действия на украинской территории. В стране было введено военное положение.
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"Я, командир полка Днепр-1 Береза Юрий Николаевич, объявляю о создании добровольческого батальона территориальной обороны Днепр-1 для защиты города Днепр и Днепропетровской области", – написал функционер.
"Обращаюсь к главе ОГА, главе военного комиссариата Днепропетровской области с официальным письмом в ближайшее время. Обращаюсь к собратьям, место сбора вам известно", – заявил Береза.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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