Сыграют ли Мудрик и Ванат против Румынии: Ротань подготовил сюрприз соперникам на Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в преддверии матча 2-го тура против Румынии ответил на вопросы СМИ. Украинцев ждет непростой поединок против хозяев турнира.

Подопечные Руслана Ротаня добыли уверенную победу над Хорватией (2:0) в стартовом матче Евро-2023. Следующим соперником "сине-желтых" станет команда Румынии.

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В преддверии важного матча наставник украинской "молодежки" Руслан Ротань провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

Участие Мудрика и Ваната под вопросом

Поединок с хорватами пропустили самый дорогой украинский футболист Михаил Мудрик и динамовский бомбардир Владислав Ванат. Оба игрока приехали в лагерь сборной с повреждениями, поэтому решение об их участии будет приниматься после советов медиков.

Да, сейчас Мудрик и Ванат имеют проблемы, они восстанавливаются. Их участие в игре под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение,

– сказал Ротань.

Какие изменения произойдут в матче с румынами

Тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на полную самоотдачу игроков и их характер. Это станет залогом успешного результата.

Мы прежде всего хотим улучшить свою игру, делаем все для того, чтобы от матча к матчу совершенствоваться, отдаваться, работать. Есть еще и понятие характера, играющего весомую роль. Погодные условия, футболистам будет тяжело в физическом плане при такой температуре — тоже нужно к этому готовиться. Сегодня вечером будет тренировка, оценим состояние каждого игрока. Если будут изменения – завтра все увидите,

– заверил Ротань.

Три команды в группе примерно одного уровня

Руслан Ротань дал оценку командам группы А. По мнению тренера, украинцев ожидает непростой матч с румынами.

Завтра будет прежде всего другая игра, чем та, что была с Хорватией. Нельзя думать и анализировать, что матч будет похож. Сборная Румынии играла с Испанией. Надо объективно выделить сборную Испании, которая показывает хороший футбол, в течение многих лет играет практически в одной структуре, там собраны очень сильные исполнители. Хорватия, Украина, Румыния – примерно одного уровня. Наша игра с хорватами была практически равной. Завтра также не будет ситуации, когда кто-то будет полностью владеть территориальным преимуществом и доминировать. Будет очень трудный матч, плюс погодные условия. Две команды сразятся за результат, который нужен им обоим,

– заметил Ротань.

Напомним, что в параллельном матче группы А фавориты чемпионата испанцы разгромили Румынию со счетом 3:0. После первого тура на счету Испании и Украины по 3 балла, в Хорватии и Румынии – 0.

Матч молодежного Евро-2023 Румыния – Украина начнется 24 июня в 19:00 (по киевскому времени).