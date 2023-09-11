Итальянские СМИ курьезно вернули к рулю сборной Украины Петракова: фото фейла

12 сентября Италия примет Украину в отборе на Евро-2024. В преддверии этой встречи итальянская пресса заговорила о шансах команд в матче на "Сан-Сиро", но не обошлось без курьезов.

Авторитетное местное издание на несколько часов заочно сменило главного тренера сборной Украины. Пресса "Скуадро адзурры" вернула к рулю "сине-желтых" Александр Петракова, возглавляющий с 14 января 2023 года сборную Армении.

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Повторили за испанцами, любящими ошибаться с информацией о сборной Украины

В заголовке и лиде новости появилась курьезная ошибка.

Италия Лучано Спаллетти завтра вечером на "Сан-Сиро" бросит вызов Украине Петракова в плей-офф за доступ к чемпионату Европы в следующем году,

– написали в новости Calciomercato.it.



Петраков – тренер сборной Украины? / Скриншот из Calciomercato.it



Итальянцы полагают, что Украину тренирует Петраков / Скриншот из Calciomercato.it

Впоследствии эта ошибка была исправлена, но не везде по тексту.

В свое время Петраков возглавлял сборную Украины, но это было до конца 2022 года. Сначала Александр Васильевич руководил национальной командой с приставкой "и.о." (с 18 января 2021 по 16 октября того же года). После чего с 17 октября 2021 года полноценно возглавил "сине-желтых".

Под его руководством сборная провела 15 поединков. А уже 7 июня 2023 года главную команду страны возглавил Сергей Ребров, уже проведший 4 матча на новой должности.

Теперь Петраков руководит сборной Армении, игра которой пока вообще не впечатляет. В 5-ти матчах армяне одержали две победы при одном поражении. Еще две встречи окончились мировыми.

66-летний специалист продолжает отличаться своим странным поведением во время пресс-конференций.

Следует отметить, что итальянское издание выделило нескольких футболистов Украины, которые могут доставить проблемы их национальной команде. Они в первую очередь отметили Михаила Мудрика, затем Александра Зинченко, Георгия Судакова, Виктора Цыганкова, Артема Довбика, Илью Забарного и Николая Матвиенко.