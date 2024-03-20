Украина имеет положительную статистику в играх с боснийцами: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Уже 21 марта сборная Украины по футболу сыграет свой матч против боснийцев в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024. За день до игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет предматчевую пресс-конференцию, которую можно посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Пообщаться с прессой Сергей Ребров придет не в одиночестве. Вместе с ним предматчевую пресс-конференцию посетит один из футболистов сборной Украины, которые поделятся своими ожиданиями перед игрой, пишет 24 Канал.

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Ребров поделится ожиданиями перед матчем

Пресс-конференция Сергея Реброва начнется 20 марта в 18:00 (по киевскому времени).

После общения с медиа сборная Украины протестирует газон стадиона "Билино Поле" в Зенице, где уже 21 марта состоится матч за выход на чемпионат Европы-2024, который примет Германия.

Напомним, что победитель полуфинала Босния и Герцеговина – Украина выйдет в финал плей-офф, где 26 марта сыграет против триумфатора поединка Израиль – Исландия, который тоже состоится 21 марта. Для выхода на Евро-2024 подопечным Сергея Николаевича нужно сделать два победных шага.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва

К слову, матч, который состоится 21 марта, станет уже третьим очным поединком в истории противостояний боснийцев и украинцев. До этого эти национальные команды дважды встречались в квалификации ЧМ-2022. Тогда первая игра закончилась ничьей 1:1 на "Арене Львов", а второй поединок – победой Украины 0:2.