Пражская Славия вышла на матч в футболках с надписью: "Мы стоим вместе с Украиной"

В рамках 1/16 финала Лиги конференций чешская Славия играет против Фенербахче. Пражский клуб устроил акцию в поддержку Украины.

Игроки вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью: "Мы стоим с Украиной", сообщает 24 канал.

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А украинскому защитнику Славии Тарасу Качараби отдали капитанскую повязку.



Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба

Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба

Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

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