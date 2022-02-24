Пражская Славия вышла на матч в футболках с надписью: "Мы стоим вместе с Украиной"
В рамках 1/16 финала Лиги конференций чешская Славия играет против Фенербахче. Пражский клуб устроил акцию в поддержку Украины.
Игроки вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью: "Мы стоим с Украиной", сообщает 24 канал.
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А украинскому защитнику Славии Тарасу Качараби отдали капитанскую повязку.
Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба
Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба
Славия поддержала Украину / Фото из твиттера клуба
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