Поздно пытаться найти мирное решение, – Гвардиола обратился к НАТО

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола солидарен с украинским народом. Он призывает мировых лидеров вмешаться в ситуацию и не стоять в стороне.

"Если это происходит, значит провал политики"

Тренер отреагировал на полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Он осудил действия российского президента Владимира Путина.

К стати МанСити сыграл всухую со Спортингом и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов

"Великая мировая драма заключается в том, что некоторые страны продолжают разрушаться, потому что один человек решил, что невинных тоже следует уничтожить. Мир по-прежнему молчит, не люди встают, а правительства всего мира, которые должны принять решение или сказать, что этого быть не может.

Если это происходит, значит провал политики, провал экономики, провал всех.

Когда это случается, количество генерируемой в будущих поколениях ненависти... чтобы исправить это, вам может понадобиться век", – сказал Гвардиола.

Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали. Быть дома, ходить в школу, есть, ужинать – по решению человека страна разрушена,

– подчеркнул тренер МанСити.

Также он обратился к НАТО, США и ЕС. Специалист подчеркнул, что нужно действовать немедленно.

"Представьте себя в своей стране. Человек приходит в ваш дом, нападает, убивает семью и друзей. Ты теряешь все и вынужден бежать в другую страну. Это не было вызвано вами, мной или кем-то.

Где НАТО? Где Соединенные Штаты? Где Европейский союз? Поздно пытаться найти мирное решение. Это синоним абсолютного провала политических организаций", – добавил испанец.

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