7-летняя украинка, потерявшая ногу из-за российской ракеты, выиграла первый турнир по гимнастике

Невероятную силу духа продемонстрировала украинская гимнастка Александра Паскаль. Юная спортсменка в прошлом году потеряла ногу из-за обстрела российскими ракетами.

7-летняя Александра Паскаль приняла участие в своих первых соревнованиях по художественной гимнастике. Юная спортсменка сумела добыть в борьбе первое место, выступая с протезом ноги.

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Будущая чемпионка

О выступлении уроженки Черноморска сообщила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу от рашистских ракетных обстрелов Одесской области, приняла участие в своих первых соревнованиях. Запомните это имя! Это имя будущей чемпионки! И никакие рашисты со своими ракетами, ранения и ампутации не сломают нас!

– сообщила Герасимчук.

Юная спортсменка перенесла сложные операции, но сумела вернуться в спорт и одержать свою первую победу.

Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась! А самое главное, какая мощная мотивация должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги!

– написала на своей странице в Facebook Герасимчук.

Отметим, что российские захватчики 16 мая 2022 года нанесли ракетный удар по базе отдыха в Заливе. Девочка с мамой в это время находилась во дворе. Плита упала на ногу Саши и раздробила ее кости. Кроме того, Александра получила открытый перелом руки, травму головы, перелом 4 ребер и множественные ранения.

Саша Паскаль в одесской больнице / instagram.com/paskalmasha

Девочка 15 дней находилась в медикаментозной коме, но спасти ногу не смогли. Ей сделали многочисленные операции и поставили протез. В Австрии Александра проходила продолжительный курс реабилитации. 4 месяца ребенок учился заново ходить.

Саша Паскаль в инвалидной коляске / instagram.com/paskalmasha

Реабилитация в Австрии / instagram.com/paskalmasha

Однако сразу после возвращения в Украину Александра пошла на тренировку по художественной гимнастке. Невероятная сила духа маленькой девочки, перенесшей ужасную потерю ноги, позволила ей вернуться в соревнования.

Видео выступления Саши Паскаль