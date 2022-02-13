Последняя стрельба лишила Джиму медали Олимпиады, золотой дубль Ройселанд в персьюте

В воскресенье, 13 февраля, женский персьют продолжил биатлонную программу на Олимпиаде-2022. Лучшей среди украинок стала Юлия Джима.

Неудержимые норвежки

Сборная Украины была представлена ​​тремя биатлонистками. На трассу вышли Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко, пишет 24 канал.

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Норвежка Марте Олсбю Ройселанд лишь с одним промахом сделала "золотой" дубль в гонке преследования после победного спринта.

Норвежский пьедестал разбила шведка Эльвира Эберг, тройку лидеров замкнула Тириль Экгофф, которая на последнем круге совершила прорыв с пятого места. Тандреволл едва доехала до финиша. На последних метрах она почти остановилась.

Джима среди лидеров

Джима уже на первом круге отыграла несколько секунд по сравнению с ее показателем на старте. К сожалению, все украинские биатлонистки начали гонку преследования из недостатков. Джима, Меркушина и Петренко попали по одному разу в "молоко". Что не скажешь о топ-3 лидерах, синхронно выбивших 5 из 5-ти.

На второй лежке Джима собралась и выбила ноль. Важную "чистую" стрельбу показала лидер команды и поднялась на шестую позицию. Расстояние до пятого места, занимаемого норвежкой Тандревольд, было 20 секунд.

Хорошую стрельбу Юлии поддержала Меркушина. Анастасия издала фирменную стрельбу и вышла на третий круг 25-ю. А вот Петренко снова добавила в свой пассив один штрафной круг.

Лидерство продолжала уверенно удерживать победительницу спринта Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка выдала второй ноль перед стрельбой на стойке.

Подарок от лидеров

Первую стойку провалили все лидеры. Многие девушки заглянули на штрафные круги. Не исключением стала украинка Джима. После дополнительных 150 метров олимпийская чемпионка в Сочи вышла на трассу 8-ой. Лишь 15 секунд отделяли киевлянку от третьего места.

Меркушина же выдала второй подряд ноль. Анастасия потратила всего 26,5 секунд, чтобы выбить 5 из 5-ти на стойке, и 23-я позиция для украинки. Петренко заехала еще на два штрафных круга – 49-е место.

Роковая стрельба

Перед решающей стрельбой Джима держалась в группе преследователей. К сожалению, сложные условия на стрельбище и нервы помешали "чистой" стрельбе Джимы - два промаха. Юлия снова из-за стрельбы упустила шанс на медаль.

Джима финишировала вне топ-10 – 13-е место. Результаты Меркушиной и Петренко тоже подверглись регрессу – 25-я и 55-я позиция.

Результаты гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 34:46.9

2. Эльвира Эберг (Швеция) +1:36.5

3. Тириль Экгофф (Норвегия) +1:48.7

…

13. Юлия Джима (Украина) +2:49.3

25. Анастасия Меркушина (Украина) +3:50.3

55. Ирина Петренко (Украина) +8:16.8