После вторжения России начал разговаривать на украинском, – Бондаренко отказался от языка врага

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко выразил свое мнение о полномасштабном вторжении России в Украину. Футболист рассказал, как начал общаться на украинском языке.

Бондаренко: Возможно это будет с ошибками, но на украинском

Атакующий полузащитник донецкого клуба рассказал, что до начала нападения России в жизни разговаривал на русском языке. Но после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину Артем Бондаренко начал общаться на государственном языке.

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Футболист отметил, что в его разговоре могут быть ошибки, но он в дальнейшем будет разговаривать на украинском. Бондаренко заявил, что ему стыдно общаться на языке врага.

До начала вторжения России я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство,

– сказал Артем.

Полузащитник Шахтера пытается поддерживать физическую форму вне команды, постоянно находится на связи с одноклубниками, чтобы узнавать последние события из их родных городов.

"Верьте в нашу победу и нашу армию"

Бондаренко не представляет, каким будет футбол после победы Украины над оккупантами. Игроку сложно думать о футболе, когда ежедневно гибнут мирные люди.

Артем рассказал, что в первую очередь сделает по окончании войны. Полузащитник донецкого клуба не сомневается в победе родной страны.

Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду чаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Мы ведь поняли, что надо ценить ежеминутно мирное небо над головой. Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я - украинец" будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно будет за нами,

– рассказал Бондаренко.

Карьера Артема Бондаренко