После войны мы будем помнить, как молчали друзья, – Денисов обратился к комментатору Уткину

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в очередной раз выразил свое мнение о войне в родной Украине. Он рассказал о молчании российского комментатора Василия Уткина, который удивительно перестал идти на контакт.

Денисов: Он пообещал, но потом исчез

Александр Денисов обратился с обращением к известному российскому комментатору Василию Уткину. Блогер дал добро на разговор с Денисовым, но затем начал игнорировать сообщения директора телеканалов "Футбол 1/2/3".

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Представитель украинского СМИ еще надеется вытащить Уткина на разговор. Денисов не понимает молчания россиянина и пошутил над ним, намекая на экономический кризис в России.

Надеюсь, что мне удастся выйти в эфир, в том числе с российскими блоггерами. Все жду ответа от Василия Уткина, он пообещал, но потом исчез. Говорят, что у них отключили Facebook, я написал ему в WhatsApp, он прочел, но молчит. Не знаю, возможно Василий Уткин стоит в очереди в IKEA, а может просто скучает,

– сказал Денисов.

Россиянин, наслаждавшийся жизнью в Украине

Отметим, что Василий Уткин был комментатором на Украине во время футбольного Евро-2012.

Денисов тоже вспомнил то время, когда российский комментатор проживал в столице Украины и наслаждался жизнью на украинской земле. Директор телеканалов красиво закончил свое обращение.

Честно говоря, хотелось услышать Уткина в нашем эфире, первого русского блоггера, который когда-то имел свое мнение, как мне когда-то казалось. Как ни Василию знать Киев, в котором он жил в 2012 году. Киев, который он помнит и запах цветущих каштанов, где он сидел в ресторане "Курени", попивая коньячок и читая Гарри Поттера на украинском языке.

После войны мы не будем помнить, что говорили враги, но помним, как молчали друзья,

– подытожил Денисов.

Ранее директор телеканалов рассказал о новой гражданской позиции всех украинцев.

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