Порвал американца: украинский боксер выиграл титул чемпиона Северной Америки

В воскресенье, 14 ноября, украинский боксер Олег Довгун завоевал титул NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) в весовой категории до 55,3 кг.

В главном событии вечера бокса в Питтсбурге, США, 27-летний боксер в 10-раундовом бою победил Гленна Дезерна (14-3-1, 10 КО).

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После этой победы Олег Довгун автоматически попадет в топ-15 свежего рейтинга WBA и приблизится к своей цели – стать чемпионом мира среди профессионалов по основной версии.

Олег Довгун завоевал титул WBA NABA / Фото facebook.com/lvivnoc

Что известно о Довгуне

Олег Довгун начал боксерскую карьеру в городке Стебник в 10-летнем возрасте под руководством первого тренера Михаила Стахнива. Когда Олегу исполнилось 18 лет, начал тренироваться у Заслуженного тренера Украины Романа Семенишина.

Он провел впечатляющую любительскую карьеру, одержав 303 победы в 347 поединках. Боксер из Львовской области – многократный победитель и призер чемпионатов Украины, участник команды "Украинские атаманы", мастер спорта Украины международного класса.

Более 4 лет назад он переехал в Питтсбург, где начал тренироваться под руководством Майкла МакСорли из Conn-Greb Boxing Club. Все свои матчи среди профессионалов украинский боксер провел в США.