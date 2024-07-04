Битва титанов, которые не впечатляют на Евро-2024: где смотреть матч Португалия – Франция

В пятницу, 5 июля, состоятся первые два поединка 1/4 финала на чемпионате Европы по футболу. Закроет программу игрового дня встреча между сборными Португалии и Франции.

Игра состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Португалия – Франция

На групповом этапе обе сборные не впечатляли своей игрой. Португалия после двух побед уступила скромной Грузии (0:2), а Франция лишь один раз ториумфовала при двух ничьих.

В 1/8 финала они снова не продемонстрировали феерии. "Ле Бле" только в конце основного времени забили решающий гол Бельгии, а "Лузитаны" имели все шансы вылететь от Словении, однако она не реализовала свой невероятный шанс во втором экстратайме, а в серии пенальти чудеса продемонстрировал Диогу Кошта, который отразил все три удара с 11-метровой отметки.

Это будет 29-я встреча между этими именитыми сборными. Значительное преимущество имеют французы, которые победили в 19 поединках, также было зафиксировано 3 ничьих и 6 раз побеждали португальцы. Баланс голов – 52:31.

Матч Португалия – Франция будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его местных каналах бесплатно покажут два из четырех матчей четвертьфинала, и встреча Португалии и Франции попала в этот перечень.

. На сайте 24 Канала будет проведена онлайн текстовая трансляция поединка. Также будут оперативно опубликованы голы во время игры, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.

Напомним, что 5 июля немного раньше будет сыграна еще одна игра на турнире. В 19:00 сильнейшего будут определять Испания и Германия.