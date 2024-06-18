Неожиданный поворот: ничья в матче Португалия – Чехия

18 июня 2024, 23:37
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Во вторник, 18 июня, на Евро-2024 состоялись два матча первого тура в группе "F". В заключительном поединке встретились Португалия и Чехия.

Во втором матче группы "F" встретились Португалия и Чехия. Первые являются действующими чемпионами Европы, пишет 24 канал.

Первый гол от Чехии

После передачи партнера Провод из-за пределов штрафной сумел пробить точно в угол ворот Португалии.

Сравняли счет автоголом

Витинья навесом отдал пас на Мендеша, который отдал передачу в штрафную площадь, однако мяч попал в футболиста Чехии и попал в ворота.

Автор: Валерія Фургалець