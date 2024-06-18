Неожиданный поворот: ничья в матче Португалия – Чехия
18 июня 2024, 23:37Читати новину українською
Во вторник, 18 июня, на Евро-2024 состоялись два матча первого тура в группе "F". В заключительном поединке встретились Португалия и Чехия.
Во втором матче группы "F" встретились Португалия и Чехия. Первые являются действующими чемпионами Европы, пишет 24 канал.
Первый гол от Чехии
После передачи партнера Провод из-за пределов штрафной сумел пробить точно в угол ворот Португалии.
Сравняли счет автоголом
Витинья навесом отдал пас на Мендеша, который отдал передачу в штрафную площадь, однако мяч попал в футболиста Чехии и попал в ворота.