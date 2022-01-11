Поражение – это не конец света, – Усик рассказал о волнениях перед поединками

Украинский боксер Александр Усик рассказал о переживаниях перед выходом на ринг. Спортсмен дал советы, как преодолеть страх.

Усик: Я никак не справляюсь с волнением

По словам Александра, волнение сопровождает его перед каждым боем. Однако он не пытается его искоренить, а учится сотрудничать со своими страхами.

Читайте также Хотел отомстить своим обидчикам, – Усик рассказал, почему начал заниматься боксом

"Я никак не справляюсь с волнением. Едва-едва волнуюсь, но я с этим и ухожу. Допустим, в спорте мы боимся огорчить близких. Что нам скажут: "Да ты проиграл, да ты не можешь". Этого не должно быть, потому что и победа, и поражение – оно все рядом", – отметил Александр.

Боксер подчеркнул, что поражения помогают переосмыслить определенные моменты.

Поражение – это не конец жизни или конец света. Это то, что должно дать вам понятие, как по-другому сделать, чтобы не оступиться еще раз. Если вы не сделаете этот анализ, вы будете продолжать спотыкаться,

– сказал Усик.

Спортсмен дал совет, как сдержать волнение.

"Нужно понять, что вызывает это волнение. Потому что тебя осудят или скажут, что у тебя что-то не получилось – но это всего лишь их слова. А ты должен сделать что нужно несмотря на волнение. Все волнуются. Ну разве только больные люди, которые действительно этого не чувствуют", – добавил боксер.

За всю свою профессиональную карьеру Александр не проиграл ни одного боя.