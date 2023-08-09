Соперник Динамо по Лиге конференций передаст Украине помощь почти на 2 миллиона долларов

Греческий Арис решил протянуть руку помощи нашей стране. Компания-владелец клуба отправит медикаменты на солидную сумму.

Мировое сообщество активно сплотилось вокруг Украины в войне против России. Страны Европы помогают нашей стране оружием, финансами и гуманитарным планом.

Смотрите с нами Арис – Динамо: онлайн-трансляция дебютного матча киевлян в Лиге конференций

Присоединившийся к пожертвованию решил греческая футбольная команда Арис, который должен сыграть против Динамо в Лиге конференций. Клуб объявил, что компания-владелец Amani Swiss направит Украине медицинскую помощь.

Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах, таких как здравоохранение, увеличивается. С сочувствием Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить в Украину гуманитарную помощь на сумму 1,8 миллиона долларов. Речь о специализированных лекарствах для онкобольных, проходящих химиотерапию, и людях, страдающих синдромом радиационной кислоты. Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас,

– говорится в заявлении.

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Amani Swiss является греческой многопрофильной компанией, работающей в различных сферах технологии, здравоохранения, туризма, гостиничного бизнеса и недвижимости. Компания приобрела Арис в 2019 году.

Напомним, что Арис примет Динамо в рамках Лиги конференций в четверг, 10 августа, в Салониках. Начало – в 21:15 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Бухаресте 17 августа.