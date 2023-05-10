Непобежденные чемпионки: Ворскла выиграла чемпионат Украины по футболу среди женщин

За три тура до завершения чемпионата Украины по женскому футболу определился чемпион. Подопечные Наталии Зинченко стали недосягаемыми для криворожского Кривбасса.

В среду, 10 мая, состоялся перенесенный матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором Ворскла принимала Шахтер. Благодаря двум голам, которые записали на свой счет Яна Калинина и Роксолана Кравчук, полтавчанки обыграли "горнячок" со счетом 2:0, пишет 24 Канал.

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Заслуженное чемпионство Ворсклы

Благодаря этой победе, Ворскла стала недостижимой для преследователей и досрочно завоевала золотые медали чемпионата Украины. В активе подопечных Натальи Зинченко 57 очков, а у Кривбасса 48.

Этот титул стал четвертым в истории клуба. Отметим, что перед началом сезона Ворскла официально стала правопреемницей харьковского Жилстроя-2 – трехкратного чемпиона Украины.

В текущем чемпионате полтавчанки одержали 19 побед в 19 матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 112:4 в пользу Ворсклы.

До завершения чемпионата новоиспеченные чемпионки сыграют еще три матча: с Пантерами (Умань), Днепром-1 и киевским Атексом. Однако они уже не будут иметь турнирное значение.

Благодаря победе в чемпионате Украины Ворскла попала в первый раунд квалификации женской Лиги чемпионов 2023/24, где будет пробиваться в групповой этап через Путь чемпионок.

Турнирная таблица чемпионата Украины на 10.05.2023 / скриншот womensfootball.com.ua