Польский канал оскандалился, представив матч Украины на Евро-2020 флагом России

Польский телеканал TVP Sport попал в скандал во время анонсов матчей на Евро-2020. Редакторы перепутали флаги стран, поэтому Украина "получила" российский триколор.

Во время анонса матчей воскресенья, 13 июня, на канале выложили названия команд. И флаги. Вот только флаги не соответствовали странам, которые играли.

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Так, Украина получила флаг России. А наш соперник в первом матче на Евро-2020 сборная Нидерландов – Бельгии. Англия же получила флаг Уэльса.



Ошибка польских редакторов с Украиной и флагом России / Кадр из трансляции

Однако вряд ли можно говорить, что это было сделано специально. Речь идет о технической ошибке. Редакторы изменили в анонсе дату, названия команд и группы, которые они представляют. Вот только забыли сменить флаги по сравнению с предыдущим днем.

Учитывая, что Украина будет играть в то же время, что и Россия за день до этого, поэтому нам и достался "триколор", а Нидерландам – флаг Бельгии. То же самое с другими командами – Австрия с флагом Дании, а Северная Македония – Финляндии, Англия – Уэльс, а Хорватия – Швейцарии.