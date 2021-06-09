В Польше парашютист приземлился на футбольное поле и прервал матч: видео

Пока все в ожидании чемпионата Европы, в Польше произошел незаурядный инцидент во время футбольного матча. Игру прервал парашютист, который приземлился на поле.

Арбитр наказал парашютиста

Необычное для футбола событие произошло в 4 лиге Польши, когда встречались команды ZKS Olimpia Elbląg и Pisa Primavera Barczewo.

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Поединок был прерван на 66 минуте, когда внезапно на футбольное поле приземлился парашютист. Момент приземления сумел зафиксировать человек, который вел трансляцию поединка.

Через минуту после успешного приземления парашютиста арбитр решил его "наказать". Рефери продемонстрировал незваному гостю горчичник.

После этого поединок продолжился.