В Польше хотели организовать бой двойников Зеленского и Путина

В Польше на 30 апреля запланирован поединок-шоу с участием двойников Владимира Зеленского и Владимира Путина. Эту идею сразу же раскритиковали.

Поединок фейковых президентов

Бой между актерами, похожими на Зеленского и Путина должен стать частью гала-вечера MMA. Идея принадлежит польскому актеру и режиссеру Антону Круликовскому.

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Недавно он возглавил новую федерацию, которая организует подобные фрик-шоу.

Всегда хотел спасти мир – хотя бы символично. 30 апреля в городе Ополе пройдет встреча двух ребят, которые выглядят как те, кому нужно серьезно поговорить между собой. Средства от акции будут направлены на помощь пострадавшим от войны в Украине. Фаворит только один,

– написал актер в своем инстаграме.

Эта новость возмутила поляков, в комментариях они потребовали отменить соответствующее шоу.

Вице-капитан сборной Польши Камиль Глик также "залетел" в комментарии к посту Круликовского. Он раскритиковал идею актера и назвал его болваном.

На поединок фейковых президентов отреагировал мэр Ополя, где должен был состояться бой. Президент города написал, что не давал согласия на проведение этой пародии.

Аркадиуш Вишневский подчеркнул, что он не давал разрешения на подобные действия.

Мы не дадим им это сделать. Уже выдал поручение не допустить проведение этой идиотской идеи в Ополе,

– подчеркнул глава города.

Бой отменили

После бурной критики Круликовский сочинил еще один пост. Он заверил, что все его неправильно сообразили. Также актер сообщил, что поединка не будет.

"Я понимаю ваше беспокойство этой провокацией, но верю, что эта инициатива даст много хорошего, ведь настоящей драки не будет. Наша цель – собрать средства на помощь Украине, и вся акция держалась в секрете даже от других участников шоу. Мы хотим привлечь внимание к того, что происходит в Украине, и можем оказать реальную помощь", – отметил инициатор поединка.

Подписчики Круликовского умоляют его не заниматься ерундой и не стыдить Польшу на весь мир.



Фейковый поединок / Фото с инстаграма Круликовского