Украина едет на ЧМ-2024: "сине-желтые" в решающем матче отбора победили Польшу – видео

В среду, 20 декабря, состоялись последние матчи четвертого этапа квалификации на чемпионат мира по футзалу. Подопечные Александра Косенко в противостоянии с польской сборной боролись за прямую путевку на турнир.

Польша – Украина 3:5

Голы: Каневский, 27, 30, Рашковский, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 32

В последнем матче поляков устраивала даже ничья, чтобы завершить квалификацию на первом месте квартета. Украинцам же нужна была только победа, пишет 24 Канал.

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Огненная перестрелка в Лодзи

Главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко сумел настроить своих подопечных на решающий поединок. Уже на 7-й минуте встречи Абакшин открыл счет, сыграв на добивании после удара Чернявского.

Видео гола Абакшина

Украинцы не сбавляли обороты и через несколько минут еще дважды заставили поляков доставать мяч из сетки ворот. Результативными ударами отличились Шотурма и Корсун.

Видео гола Шотурмы

Видео гола Корсуна

Хозяева попытались перехватить инициативу, но к концу первого тайма получили еще один гол в свои ворота – дубль оформил Корсун.

Видео второго гола Корсуна

Второй тайм начался с атак сборной Польши, которые имели несколько случаев "размочить" счет. Наша команда в эти минуты больше играла от защиты. И все же хозяева площадки достигли своей на 27-й минуте. Во время розыгрыша углового отличился Каневский.

На волне удачи поляки забили второй гол, вернув интригу в матче. Каневский удачно сыграл на добивании после удара Лещака.

Однако "сине-желтые" не расклеились и сумели отыграть один мяч. Савенко ввел мяч на Семенченко, с острого угла забивший 5-й гол украинцев. Игра пошла на встречных курсах. Во время одной из атак сборная Польши усилиями Рашковского в третий раз отличилась в воротах Савенко.

Видео гола Семенченко

В итоге этот зрелищный поединок завершился победой сборной Украины (5:3), которая выполнила задание и пробилась на ЧМ-2024.

Следует отметить, что сборную Украины горячо поддерживали болельщики. Фанаты "сине-желтых" вывесили баннер в поддержку пленных защитников "Азовстали".

Баннер в поддержку "азовцев" / скриншот

Видеообзор матча Польша – Украина