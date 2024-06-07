"Украина в этой встрече нас не очень интересует": тренер сборной Польши об игре с командой Реброва

В пятницу, 7 июня, сборные Польши и Украины проведут лобовую товарищескую встречу в рамках подготовки к Евро-2024. Главный тренер поляков Михал Пробеж оценил сине-желтого соперника.

Наставник польской национальной команды сразу заверил, что перед ним встал сложный выбор с определением финальной заявки на Евро-2024. Также Михал Пробеж отметил важность товарищеского матча против Украины в рамках подготовки его команды к финальной части чемпионата Европы.

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Что сказал тренер Польши перед игрой

Тренер поляков заговорил о результатах команды в предстоящей игре.

"Мы наблюдаем за игроками, анализируем сколько они сыграли. Мы минимизируем вероятность возможных травм. Этот матч для нас очень важен, потому что мы хотим достичь хорошего результата и сделать все, чтобы хорошо подготовиться, но это один из этапов подготовки к Евро", – заявил коуч Польши.

Главный тренер поляков рассказал, что Украина в первом своем товарищеском матче отрабатывала будущую игру против Бельгии на Евро.

Она редко отдает мяч, а в матче с Германией она его отдала. Украина в этой встрече нас не очень интересует. Мы хотим постоянно улучшать свой стиль игры. Мы, конечно, не откажемся от своей игры во время Евро. Мы хотим быть командой, которая играет агрессивно, умеет держать мяч и побеждать,

– добавил Пробеж.

Товарищеская игра Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 (по киевскому времени) на "Национальном стадионе" в Варшаве.

Это будет один из двух контрольных спаррингов поляков во время подготовки к Евро-2024. Еще один матч сборной Польши запланирован на 10 июня, когда она сыграет против Турции.

У Украины тоже будет еще одна игра. В ней подопечные Сергея Реброва встретятся с Молдовой (11 июня).