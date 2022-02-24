Польша, Чехия и Швеция готовят заявление, что они не хотят играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

После нападения России на Украину, в Польше, Чехии и Швеции не хотят играть в футбол со страной-агрессором. Ожидается, что скоро федерации сделают заявление.

Вероятно, сегодня будет опубликовано единодушное заявление трех федераций по инициативе Польской футбольной ассоциации.

К слову Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Когда проснулся сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России за месяц – это почти невозможно. На сегодняшний день нет никакого желания проводить футбольный матч в России", – сказал глава шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон.

Какие матчи должны состояться

Матч Россия – Польша намечен на 24 марта в Москве. В этот день сборная Швеции сыграет с Чехией.

Спустя пять дней победители этих матчей сыграют за прямой выход в финал чемпионата мира в Катаре в декабре.

Хозяином этого матча станет победитель первого плей-офф, а значит, матч пройдет в Москве или Хожуве.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.