Польша, Чехия и Швеция готовят заявление, что они не хотят играть с Россией в отборе на ЧМ-2022
24 февраля 2022 , 20:29Читати новину українською
Источник:Przeglad Sportowy
После нападения России на Украину, в Польше, Чехии и Швеции не хотят играть в футбол со страной-агрессором. Ожидается, что скоро федерации сделают заявление.
Вероятно, сегодня будет опубликовано единодушное заявление трех федераций по инициативе Польской футбольной ассоциации.
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"Когда проснулся сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России за месяц – это почти невозможно. На сегодняшний день нет никакого желания проводить футбольный матч в России", – сказал глава шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон.
Какие матчи должны состояться
- Матч Россия – Польша намечен на 24 марта в Москве. В этот день сборная Швеции сыграет с Чехией.
- Спустя пять дней победители этих матчей сыграют за прямой выход в финал чемпионата мира в Катаре в декабре.
- Хозяином этого матча станет победитель первого плей-офф, а значит, матч пройдет в Москве или Хожуве.
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