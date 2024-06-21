Уничтожили во втором тайме: Австрия одержала волевую победу над Польшей

В пятницу, 21 июня, начался третий день второго тура на Евро-2024. В центральном матче сыграли Польша и Австрия.

Польша – Австрия 1:3

Голы: Пйонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78.

Для обеих команд это уже второй матч на нынешнем Евро. Команды соревнуются в одной группе вместе с Францией и Нидерландами, пишет 24 канал.

Активное начало

Первый тайм начался с активных действий со стороны австрийцев. На 9-й минуте они забили первый гол: Мвене выполнил идеальный навес с правого фланга, а Траунер головой точно пробил в ближнюю левую девятку.

Поляки ответили активными атаками.

На 30-й минуте им удалось сравнять счет. После прострела справа Беднарек подхватил мяч и пробил в защитника, а на добивании Пьонтек сместился направо и попал в правый нижний угол.

Окончательный разгром поляков

Второй тайм начался с момента у польских футболистов: Залевски после прострела справа бил в касание с левого фланга штрафной, но мяч пролетел выше.

На 66-й минутв австрийская сборная вышла вперед: Арнаутович пропустил мяч после прострела справа, Баумгартнер принял и пробил почти по центру,.

Поляки пытались отыграться, но не смогли. На 77-й минуте австрийцы успешно реализовали пенальти, забив решающий гол.