На поле покажем, какой наш украинский дух, – Малиновский о важности матча против Шотландии

Сборная Украины активно готовится к важному матчу против Шотландии. "Сине-желтые" тренируются в Словении.

Малиновский: Надо будет хорошо поработать перед этими матчами

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какие качества могут помочь команде победить Шотландию в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.

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Сначала Руслан прокомментировал чемпионство Александра Зинченко.

"Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Нужно будет хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча – это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину – это видно по нему.

Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-то другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри", – сказал Малиновский.

Футболист подчеркнул, что матч против Шотландии имеет чрезвычайно важное значение.

Когда все приедут, начнется большее количество тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем несколько лет назад,

– добавил игрок Аталанты.

"Сине-желтые" почти в полном составе

Руслан Малиновский один из первых среди легионеров прибыл в расположение сборной. 24 мая к национальной команде присоединились Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Миколенко.Национальная команда почти в полном составе тренируется к отборочному матчу плей-офф и июньским поединкам Лиги наций в Словении.

Единственный, кто до сих пор не присоединился к расположению команды, Андрей Лунин, который вместе с Реалом готовится к финалу Лиги чемпионов.

1 июня сборная Украины сыграет в Глазго против Шотландии в рамках плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы 5 июня "сине-желтые" сойдутся в финальной встрече против Уэльса (5 июня), где определится, кто все-таки поедет в Катар.