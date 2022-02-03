Полесье – Верес: где смотреть дебют Усика в футболе

Пока футбол Украины на паузе, телеканал "Футбол" решил развеселить футбольные будни, организовав мини-турнир среди команд УПЛ и Первой лиги. 3 февраля в Турции состоится первый матч Winter Cup 2022 Полесье Житомир – Верес Ровно.

За команду из Житомира дебютирует знаменитый украинский боксер Александр Усик. Начало встречи – в 19:00.

К слову Усик дебютирует в футболе: сможет ли боксер забить гол в первом же матче за Полесье

Полесье – Вереск: где смотреть

Видео трансляция матча будет проводиться на телеканале "Футбол 1".

Смотреть онлайн матч Полесье – Верес легально в Украине можно только на платформе Oll.tv. Трансляция футбольных матчей там доступна в пакете "oll inclusive xtra sport" за 189 гривен в месяц.

Winter Cup – товарищеский турнир, который организуют телеканалы "Футбол 1,2,3". Участие в соревнованиях примут Полесье, Верес, Металлист и Черноморец.