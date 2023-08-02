В стае волков пополнение: Полесье подписало игрока "молодежки" Украины, феерившего на Евро

Житомирское Полесье продолжает активную трансферную политику. Клуб подписал очередного новичка, который должен добавить креатива команде.

Дебютант УПЛ официально объявил о подписании контракта с молодым полузащитником Александром Назаренко. Игрок присоединился к новой команде на правах свободного агента,

Читайте также Яркий дебют для Житомира: Полесье стартовало с уверенной победы и возглавило таблицу УПЛ

Молодой футболист, но уже с опытом

Накануне Назаренко расторг контракт с СК Днепр-1 по обоюдному согласию сторон. За вице-чемпиона УПЛ Александр успел сыграть 125 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 16 ассистов.

Летом 2023 года в составе сборной Украины U-21 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, где сыграл 4 матча и отдал 2 голевых передачи.

"В свои 23 Назаренко уже имеет серебряную медаль Украинской Премьер-Лиги, а также в составе сборной он завоевал бронзовые медали молодежного чемпионата Европы. Александр Назаренко – это перспективный полузащитник, имеющий в своем арсенале по меньшей мере такие качества, как стартовая и дистанционная скорость, дриблинг.

Игрок имеет потенциал для дальнейшего развития и может вместе с клубом добиваться высоких спортивных вершин. Мы рады приветствовать Александра в нашей команде", – заявил генеральный директор Полесья Владимир Загурский.

Смотрите видео с презентацией Назаренка

. Полесье одержало победу в дебютном матче УПЛ против Вереса со счетом 2:0. Следующим соперником житомирского клуба будет именно Днепр-1, цвет которого до перехода и защищал Назаренко. Встреча состоится 6 августа в 15.00.