Присутствие Усика не помогло: Полесье потеряло два бала в матче с Ингульцом

В субботу, 17 августа, в Житомире состоялся матч 3-го тура УПЛ между Полесьем и Ингульцом. Команда из Петрово создала проблемы одному из фаворитов чемпионата.

Полесье – Ингулец 1:1

Голы: Назаренко, 45+2 – Виливальд, 41

В предыдущем туре Полесье сотворило настоящую сенсацию, обыграв на выезде донецкий Шахтер (1:0). В поединке против скромного Ингульца "волки" должны были подтвердить свои амбиции в чемпионате, пишет 24 Канал.

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Ингулец воспользовался своим шансом

Хозяева поля с первых минут взяли мяч под свой контроль. Зато гости уверенно защищались и не забывали о контратаках.

На 41-й минуте матча Ингулец неожиданно повел в счете. И помог им в этом стандарт. Центрбек гостей Виливальд удачно подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в сетку ворот Кудрика.

Команда Имада Ашура быстро отыгралась. На второй компенсированной минуте Назаренко на скорости убежал от защитника, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. 1:1 – команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Во втором тайме все попытки хозяев забить победный гол завершились ничем. "Волкам" не помогло даже присутствие на стадионе чемпиона мира по боксу Александра Усика.

В итоге Ингулец добыл важную ничью, а Полесье потеряло два очка.