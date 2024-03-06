Романо дал инсайд по трансферу Полесья: кого подпишет житомирский клуб – видео голов форварда

Житомирское Полесье продолжает работу на трансферном рынке для усиления команды на вторую часть сезона-2023/2024. О потенциальном громком трансфере в стаю "волков" сообщил самый известный инсайдер мира Фабрицио Романо.

Речь идет о 23-летнем венесуэльском футболисте Луифере Эрнандесе. Он играет на позиции центрального нападающего.

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Рекордный трансфер Полесья

По информации итальянского журналиста, дебютант УПЛ близок к соглашению с забивным форвардом из Академии Пуэрто-Кабельо. Клубы находятся на финишной прямой переговоров.

Игрок уже согласился на переезд в Украину, осталось завершить соглашение с его командой и подписать контракт. Романо отмечает, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется житомирянам в 1.2 миллиона долларов, что станет рекордной суммой для клуба Геннадия Буткевича.

Романо сообщил о трансфере Полесья / Скриншот из сторис инсайдера

Отметим, что в нынешнем сезоне Эрнандес провел 5 матчей за свой клуб, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. В прошлой кампании он отметился 19 забитыми мячами и 4 ассистами в 36 поединках.

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