"Навсегда в строю": Россия унесла жизни бывшей футзалистки сборной Украины Элеоноры Мальцевой

Полномасштабная война в Украине унесла жизни уже большого количества украинских защитников и защитниц страны. Среди них, к сожалению, немало представителей спорта.

В последний день июля 2023 года ужасная весть поступила с фронта. В войне против России погибла бывшая футзалистка Элеонора Мальцева.

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Футзальное сообщество скучает

Элеонора ранее выступала за легендарную Беличанку из Коцюбинского и даже сборную Украины.

Бывшей спортсменке, ушедшей защищать родную страну от врага, было всего 34 года.

Навсегда в строю. Люблю тебя маленькая. Спи спокойно,

– написал Бавзенюк.



На войне погибла Элеонора Мальцева / Фото Сергея Бавзенюка

На эту горькую потерю отреагировали Ассоциации футзала Украины и бывшая и нынешние футзалистки национальной сборной. Среди которых есть те, кто стали авторами исторического "серебра" Евро-2023.

"Вечная память нашей защитницы. Пусть душа покоится с миром", – Ирина Дубицкая.

"О Боже. Это как. Просто не верится. Вечная память", – Анастасия Клипаченко.

"Мои соболезнования", – Алена Кирильчук.

"Мои соболезнования", – Юлия Титова.

Также под публикацией было немало теплых слов о погибшей на фронте футзалистке. Многие из знакомых и друзей навсегда запомнят Элеонору улыбающимся и положительным человеком.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье погибшей бывшей футзалистки. Враг ответит со все преступления и унесенные жизни украинцев!

Напомним, что в середине июня украинская футзальная семья была в скорби. Защищая страну погиб 21-летний футзалист Александр Тихонец.

К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украине дал толчок разработке портала "Ангелы спорта", где содержится краткая информация об украинских спортсменах, жизнь которых унесла проклятая война.