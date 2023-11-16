От вражеского осколка погиб украинский шахматист из Одесской области Сергей Мазуров

Украина продолжает терять своих героев на войне с российским агрессором. Спасая собратьев погиб боевой медик Сергей Мазуров.

Вооруженные силы Украины пытаются вытеснить российских захватчиков с левого берега Днепра в Херсонской области. Во время выполнения боевого задания вблизи села Крынки погиб младший сержант Сергей Мазуров.

Читайте также Погиб, спасая собратьев: оккупанты унесли жизни детского футбольного тренера Сергея Чмыря

Российские захватчики забрали жизнь молодого шахматиста

Сергей получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. О гибели Защитника Украины сообщил Южненский городской совет.

В мирной жизни Сергей увлекался шахматами, которыми начал заниматься еще в 5 лет. Он был кандидатом в мастера спорта и проделывал большую работу по популяризации шахмат в родном городе. С неиссякаемым энтузиазмом Сергей помогал организовывать детские шахматные турниры в Южном.

Сергей Мазуров был многократным победителем и призером областных и всеукраинских соревнований. В свои 25 лет он подавал большие надежды в этом виде спорта.

После начала полномасштабной агрессии спортсмен из Одесской области пополнил ряды ВСУ. Он служил боевым медиком в стрелковой роте и имел звание младшего сержанта. Сергей неоднократно спасал собратьев с поля боя.

Но даже в армии Сергей не забывал о любимых шахматах и участвовал в соревнованиях.

Жизнь 25-летнего шахматиста оборвалась 13 ноября в Херсонской области. Прощание с Сергеем Мазуровым прошло 16 ноября в его родном городе. Этот день в общине был объявлен Днем траура.

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким погибшего спортсмена и защитника Украины. Вечная память погибшему Герою.