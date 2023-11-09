За 8 дней до его дня рождения: враг унес жизни боксера-разведчика Ивана Солтысика

Полномасштабная война против России продолжает отнимать цвет украинской нации. На передовой жизни за свободную и независимую Украину отдал спортсмен и военнослужащий Ивано-Франковской области Иван Солтысик.

25-летний боец 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Иван Солтысик погиб 7 ноября. Защитник Украины не дожил до своего 26-летия всего 8 дней.

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Горькая потеря для Украины

В прошлом Иван активно занимался спортом и получил звание мастера спорта по смешанным единоборствам и был кандидатом в мастера спорта по боксу.



Погиб боец Иван Солтысик / Фото из фейсбука погибшего спортсмена

До начала Россией полномасштабного вторжения Солтысик отбывал службу в комендантском своде территориального управления Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области (с ноября 2019 по февраль 2021). Несмотря на это, не забывал за спортивную карьеру. За это время стал чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою и неоднократно получал другие призовые места из смешанных единоборств.

Уже после 24 февраля 2022 Солтысик променял спорт и работу на службу в ВСУ, к которым присоединился в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину. В составе бригады "Эдельвейс" был на обороне столицы Украины, а отбив врага от Киева поехал в самые горячие точки фронта на Донецком направлении.

Военный Назарий Кишак с трепетом вспомнил о погибшем побратиме.

Оберегай нас с неба. Сегодня тяжелый день, вспоминаем Ивана Солтысика, как настоящего героя, воина, разведчика и патриота Украины. Иван всегда был тем, кто пожимал руку с улыбкой и искренним словом, мудрым парнем, который всегда стремился к победе и независимости нашего государства. Его жажда победы и лютая ненависть к врагу всегда вдохновляла нас. Иван Солтысик оставил неугасающий след в сердцах многих и всегда будет помниться как настоящий герой, отдавший жизнь за нашу свободу и независимость. Пусть он покоится в мире. Искренние соболезнования семье", – написал военный на своей странице в Facebook.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Ивана Солтысика. Враг обязательно ответит за все потерянные жизни украинцев!