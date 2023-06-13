В боях в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по хортингу Дмитрий Войтюк

Украинская спортивная семья лишилась еще одного Героя страны. На фронте погиб мастер спорта Украины по хортингу Дмитрий Войтюк.

Украинский спортсмен отдал жизнь за независимость и свободу нашего народа. Дмитрий Войтюк погиб в боях в Донецкой области.

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Еще одна ужасная потеря

Ужасное известие Министерство молодежи и спорта Украины сообщило 13 июня. Украинская федерация хортинга сообщила о гибели Дмитрия еще 5 июня. Однако каждая потеря для нашей страны является нестерпимой болью.

Спортивный зал для него был вторым домом. Дмитрий был Воином по состоянию души,

– говорится в посте федерации хортинга.

Что такое хортинг? Это современное украинское боевое искусство, основанное в нашей стране. Летом 2009 года Министерство молодежи и спорта Украины официально признало хортинг как вид спорта. Отмечается, что название этого вида спорта произошло с острова Хортица, где есть Запорожская Сечь.

Что известно о погибшем Дмитрии Войтюке

Дмитрий Войтюк родился 3 января 1993 года в городе Сарны Ровненской области.

В течение трех лет (с 2013 по 2016 годы) учился в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины по специальности "Энергетика сельскохозяйственного производства".

Дошел до звания Мастер спорта Украины по хортингу.

Напомним, что в Украине разработали специальный сайт "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших представителях украинского спорта, жизнь которых оборвало полномасштабное вторжение России в нашу страну.

По сообщению этого сайта, Войтюк занимался также боксом под руководством чемпиона мира WBA Юрия Нужненко. Прошел службу в Национальной полиции Украины, а также в армии. А печальное известие о его гибели поступило еще 4 июня.