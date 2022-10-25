Игрок сборной Украины по американскому футболу погиб на войне во время эвакуации раненых

На войне погиб Дмитрий Сербин – игрок киевского клуба по американскому футболу Capitals и член сборной Украины.

Как сообщили в клубе, Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов на фронте. Где именно это произошло – не уточняется.

Важно "Ангелы спорта": в Киеве открыли щемящую выставку в честь погибших героев-украинцев

Дмитрий Сербин был многократным чемпионом Украины, членом Национальной сборной Украины по американскому футболу. Также он был многократным призером на международных турнирах и иностранных командах, лучший вайд-ресивер Украины.

Церемония прощания состоится в Киеве. Время и место будет сообщено позже.

Кто из игроков в американский футбол погиб на фронте

Дмитрий Сербин не первый игрок в американский футбол, погибший на войне, защищая свою страну от российского нашествия.

До этого на войне погибли: