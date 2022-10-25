Игрок сборной Украины по американскому футболу погиб на войне во время эвакуации раненых
Источник:Киев Capitals
На войне погиб Дмитрий Сербин – игрок киевского клуба по американскому футболу Capitals и член сборной Украины.
Как сообщили в клубе, Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов на фронте. Где именно это произошло – не уточняется.
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Дмитрий Сербин был многократным чемпионом Украины, членом Национальной сборной Украины по американскому футболу. Также он был многократным призером на международных турнирах и иностранных командах, лучший вайд-ресивер Украины.
Церемония прощания состоится в Киеве. Время и место будет сообщено позже.
Кто из игроков в американский футбол погиб на фронте
Дмитрий Сербин не первый игрок в американский футбол, погибший на войне, защищая свою страну от российского нашествия.
До этого на войне погибли:
- игрок "Ужгородских лесорубов" Даниил Богуславский. Он погиб на Херсонском направлении, спасая с поля боя раненого собрата. Даниил Богуславский был многократным чемпионом Украины по американскому футболу.
- игрок "Винницких волков" Руслан Сапожник. Он уничтожал врага в составе 111-й отдельной бригады территориальной обороны. Погиб 16 октября в городе Торское, что в Донецкой области.
- бывший игрок "Киевских патриотов" Ярослав Мохонько. Он участвовал в АТО с 2014 года, в составе 72 ОМБр участвовал в освобождении Мариуполя. После полномасштабного вторжения России добровольно присоединились к 72-й бригаде "Черные Запорожцы". Погиб Ярослав Мохонько 26 июня 2022 года, попав в засаду вражеской ДРГ.
- экс-игрок клубов "Винницкие волки" и "Киевские патриоты" Игорь Бойко. Он погиб 15 июня возле села Орехово Донецкой области.
- 19-летний Александр Аникин, выступавший за команду "Орлы" из Здолбунова. Он награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).