Несчастный случай на воде: погиб молодой воспитанник Тоттенхэма

Антон Волкс, вышедший в большой футбол из академии Тоттенхэма, погиб трагически. Английский защитник ушел из жизни из-за несчастного случая на воде.

Уолкс погиб после аварии у берегов Флориды. У английского футболиста осталась дочь Айла и невеста Алексис.

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Несчастный случай

По данным Комиссии Флориды по охране рыбы и дикой природы, футболиста обнаружили без сознания после аварии двух лодок. Детали инцидента еще расследуются. Волкс получил сердечно-легочную реанимацию от спасателей перед тем, как его доставили в больницу. На следующий день утром футболист скончался.

Руководство клуба Шарлотт, за который выступал Волкс, отреагировало на трагедию.

У нас разбито сердце от потери Антона Волкса, действительно любящего отца и выдающегося человека. Волкс был воплощением клуба Шарлотт, весь наш коллектив скучает по нему. Влияние, которое оказывал в раздевалке команды никогда не будет забыто,

– сказал директор ФК Шарлотт Зоран Крнетта.

Карьера Волкса

Антонт был питомцем Тоттенхэма, но не пробился в основную команду "шпор".

Защитник поиграл за Портсмут и Атланту Юнайтед, а прошлый сезон провел в составе Шарлотта.



