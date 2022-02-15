Подготовка к ПСЖ: Лунин выполнил два подряд суперсейва на тренировке Реала – видео
15 февраля 2022 , 21:19Читати новину українською
Источник:твитер УЕФА
Во вторник, 15 февраля, в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и Реал. Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс".
На предматчевой тренировке великолепную реакцию продемонстрировал украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин, но в старте все равно выйдет бельгийский голкипер Тибо Куртуа.
К слову Месси и ПСЖ примут Реал в Лиге чемпионов: прогноз на матч 1/8 финала
Видео сейвов Лунина
ПСЖ – Реал: перед матчем
- На пути к 1/8 финала Реал выиграл группу D: "сливочные" дважды обыграли Интер и Шахтер, один раз одолели Шериф и потерпели поражение от молдавского клуба.
- Что касается ПСЖ, то французский клуб занял второе место в группе A. Выиграть группу ПСЖ помешала ничья против Лейпцига.
- Всего французы одержали три победы, обыграв по одному разу Брюгге, Манчестер Сити и Лейпциг. Также в их пассиве поражение "горожанам" и ничья против Брюгге.