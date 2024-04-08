Подарок для Шахтера: Кривбасс потерял очки в домашнем матче с Ворсклой

На стадионе "Горняк" в Кривом Роге состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги между местным Кривбассом и полтавской Ворсклой. Встреча завершилась ничьей.

Кривбасс – Ворскла – 1:1

Голы: Соса, 22, пенальти – Степанюк, 30

В рамках 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между криворожским Кривбассом и полтавской Ворсклой. Команды расписали мировую, по разу забив в первом тайме, пишет 24 Канал.

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Кривбасс отпустил Шахтер в чемпионской гонке УПЛ

На экваторе первого тайма Кривбасс заработал пенальти: После прострела Кожушко мяч попал в руку Хрипчуку, из-за чего рефери без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку.

Приговор арбитра исполнил Соса, который попал в левый угол – Павел Исенко неоднократно спасал полтавчан во время пенальти, но на этот раз он не дотянулся до мяча.

Впрочем, Ворскла сумела восстановить статус-кво еще до перерыва. Даниил Бескоровайный не смог прервать передачу на Руслана Степанюка и форвард реализовал выход на свидание с голкипером, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

1:1 – ничья, которая почти шансы Кривбасса навязать борьбу Шахтеру в чемпионской гонке. "Горняки" имеют над криворожанами не только два очка гандикапа, но и аж два поединка в запасе.

Видеообзор матча Кривбасс – Ворскла