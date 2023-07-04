На фронте погиб основатель Херсонской городской федерации баскетбола Юрий Ляшко

Захватническая война России против Украины забрала жизнь еще одного человека из мира спорта. На передовой жизнь за свободу и независимость нашей страны отдал Юрий Ляшко.

Грустная весть поступила с фронта. 27 июня 2023 под Бахмутом, защищая Украину от российского нашествия, погиб основатель Херсонской городской федерации баскетбола Ляшко Юрий Александрович.

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Очередная тяжелая потеря в спортивной семье Украины

Мужчина в 2002 году окончил Херсонский государственный университет с дипломом с отличием. После окончания университета работал учителем физической культуры Херсонского физико-технического лицея в течение 2002 – 2008 годов.

В 2004 году Юрий Ляшко стал основателем Херсонской городской федерации баскетбола, поддерживаемой до начала войны.

Люди, кто лично знал воина, характеризуют его как замечательного учителя и талантливого тренера. Юрий воспитал многих баскетболистов, которые ставали победителями городских и областных соревнований.

В 2015 году Ляшко поддерживал воинов АТО, помог открыть кафе и до 24 февраля 2022 года работал в нем, где организовывал для молодежи интересные патриотические мероприятия. После начала полномасштабного вторжения ушел на фронт, где и защищал ценности и независимость украинского народа.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца, а свет победит тьму. Вечная память!