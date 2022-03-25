Почти каждую ночь просыпалась от кошмаров, – Свитолина о переживаниях на фоне войны в Украине

Элина Свитолина тяжело переживает войну в Украине. Эти волнения отражаются в ее игре на корте.

Свитолина: Психологически сложно выходить на корт

Первая ракетка Украины рассказала о поражении в первом матче на турнире WTA 1000 в Майами. Элина Свитолина призналась, что война в Украине сильно влияет на ее психологическое состояние.

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"Было очень сложно сосредоточиться. Психологически сложно выходить на корт. Я пыталась быть смелой и противостоять этому вызову, но точно не готова на сто процентов. Я говорила с другими нашими игроками в Индиан-Уэллсе и Майами и знаю, что они чувствуют то же самое. Мы говорили друг другу, что мы вроде бы здесь, но одновременно и не здесь", – ответила украинка.

"Это худший период в моей жизни"

Свитолина рассказала, что делает все возможное, чтобы помочь украинскому народу во время полномасштабного вторжения России.

"Все то, что происходит в Украине, – это очень и очень грустно. Каждый час мы видим новости отовсюду, и вы тоже можете это видеть. Для моей Родины это очень больно. Со своей стороны, я стараюсь делать все возможное, я постоянно думаю о то, чем помочь украинскому народу", – сказала теннисистка.

Элина отметила, что самой сложной была первая неделя, когда каждую ночь она просыпалась от кошмаров. Теннисистка рассказала, что переживает самый плохой период в своей жизни.

Первую неделю было очень тяжело. Почти каждую ночь я просыпалась от кошмаров. Это по-настоящему ужасно. Сейчас немного легче, потому что ты привыкаешь. Человек ко всему привыкает. Но могу сказать однозначно, что это самый плохой период в моей жизни,

– призналась Свитолина.

Отметим, что Свитолина довольно неожиданно проиграла в первом своем матче в Майами. Обидчицей украинки стала британка Хизер Уотсон. Элина не смогла удержать преимущество после первого выигранного сета.