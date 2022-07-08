Терпеть и молчать уже нет возможности, – Цуренко прокомментировала скандал по устранению Зукина

Топовые украинские теннисисты подписали официальное письмо об отстранении от всех теннисных должностей вице-президент Федерации тенниса Украины Евгения Зукина. Его направили руководству ATP, WTA, Tennis Europe и Grand Slam Board.

Цуренко: На это точно есть причины

Это письмо подписало 7 украинских теннисистов, среди которых Элина Свитолина, Сергей Стаховский, Марта Костюк, Леся Цуренко, Илья Марченко, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок.

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"Письмо было отправлено частно организациям, непосредственно касающимся этого вопроса. Никакого разглашения содержания этого письма со стороны подписантов не было. Также был распространен пресс-релиз относительно этой инициативы (создание и отправка письма-обращения), предоставившего информацию обществу.

Давайте будем откровенными… Если 7 топовых игроков, которые защищали, защищают и будут защищать свою страну и федерацию на престижнейших соревнованиях, отправляют письмо с требованием смещения с должности определенного лица, то на это точно есть причины", – сказала Цуренко.

Если это происходит именно сейчас, во времена когда в стране идет война и очень тяжелые времена, и эти игроки активно помогают и поддерживают на всех фронтах, где только могут, Украину, то, скорее всего, терпеть и молчать уже нет возможности,

– подчеркнула Леся.

Какая реакция Федерации тенниса Украины

По словам теннисистки, за помощью в решении этого вопроса (смещение с должности) спортсмены обратились в первую очередь в нашу федерацию. Недавно они получили ответное письмо от ФТУ.

"Не буду вдаваться в подробности, но суть такова: "Мы посовещались, провели расследование и не нашли нарушений со стороны Зукина". И знаете, нас это очень удивило. Поскольку после того, как федерация получила наше письмо, никто не связывался с нами, не спрашивал в чем причина такого требования, не нуждался в аргументах и ​​фактах, не просил предъявить доказательства", – отметила теннисистка.

Так у нас возникает вполне логичный вопрос – Стаховский, Костюк, Марченко, сестры Киченок, Цуренко, Свитолина – это пустое место в теннисе Украины, с которыми можно не считаться? Может быть, мы сделали для украинского тенниса недостаточно, чтобы быть хотя бы банально услышанными?

– заявила Цуренко.

Что известно о скандале